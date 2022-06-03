Низкое либидо: врач назвал естественные способы повысить половое влечение

Ешьте продукты-афродизиаки

«Некоторые продукты, традиционно считающиеся афродизиаками, включают устриц, шоколад, инжир, арбуз, бананы, перец чили и фисташки, трюфели и мед. Активные компоненты этих продуктов, наряду с важными витаминами и минералами, могут расслабить тело и разум, увеличить приток крови к гениталиям, повысить выработку половых гормонов и спермы или вызвать чувство эйфории».

Принимайте порошок кордицепса

«Хотя его афродизиакальные эффекты более традиционно ассоциируются с мужчинами, недавние исследования продемонстрировали его способность усиливать сексуальное желание и функции как у мужчин, так и у женщин. У мужчин кордицепс может увеличить выработку тестостерона, что улучшает количество сперматозоидов, повышает возбуждение и может помочь при импотенции, а также известно, что он повышает фертильность у женщин».

Хорошо выспитесь

"Недостаток сна может усугубить стресс, повлиять на психическое здоровье и снизить уровень энергии, и все это может повлиять на либидо".