Низкое либидо: врач назвал естественные способы повысить половое влечение
Либидо, или половое влечение, естественным образом колеблется с течением времени и варьируется у разных людей. Многие внутренние и внешние факторы могут влиять на либидо, и большинство людей обнаруживают, что их сексуальное влечение снижается с возрастом. Некоторые лекарства также могут влиять на половое влечение, а также на проблемы со здоровьем, такие как ожирение и хронические заболевания.
Другие факторы, влияющие на либидо, включают гормональные изменения, характер сна, психическое здоровье, проблемы в отношениях, привычки к физическим упражнениям и стресс.
Диетолог-нутрициолог Игорь Строков, рекомендует в интервью МедикФорум восемь естественных способов повысить либидо.
Ешьте продукты-афродизиаки
Считается, что афродизиак усиливает половое влечение.
«Некоторые продукты, традиционно считающиеся афродизиаками, включают устриц, шоколад, инжир, арбуз, бананы, перец чили и фисташки, трюфели и мед. Активные компоненты этих продуктов, наряду с важными витаминами и минералами, могут расслабить тело и разум, увеличить приток крови к гениталиям, повысить выработку половых гормонов и спермы или вызвать чувство эйфории».
Принимайте порошок кордицепса
Кордицепс — это лекарственный гриб, известный как «природная виагра», который веками использовался в традиционной китайской медицине для повышения энергии и сексуальной активности.
«Хотя его афродизиакальные эффекты более традиционно ассоциируются с мужчинами, недавние исследования продемонстрировали его способность усиливать сексуальное желание и функции как у мужчин, так и у женщин. У мужчин кордицепс может увеличить выработку тестостерона, что улучшает количество сперматозоидов, повышает возбуждение и может помочь при импотенции, а также известно, что он повышает фертильность у женщин».
Хорошо выспитесь
По словам Клариссы, плохой сон связан со снижением полового влечения, особенно у женщин.
"Недостаток сна может усугубить стресс, повлиять на психическое здоровье и снизить уровень энергии, и все это может повлиять на либидо".
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