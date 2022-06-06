Диабет 3 типа: врачи назвали признаки малоизвестного заболевания

«Диабет типа 3c развивается из-за повреждения поджелудочной железы, которое может произойти по нескольким причинам. Он отличается от других типов, однако является малоизвестным , и при его возникновении возникает риск получить неправильный диагноз диабета 2 типа», - констатируют врачи.

Самопроизвольная, беспричинная на первый взгляд потеря веса.

Боли в животе.

Усилившееся ощущение усталости.

Повышенный метеоризм.

Становящийся жирным стул (плохо тонет, остается на стенках унитаза).

Развитие гипогликемии (низкий уровень сахара в крови).