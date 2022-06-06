Диабет 3 типа: врачи назвали признаки малоизвестного заболевания

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проверка крови на сахар

О существовании диабета 1 типа и 2 типа известно многим, но медики напоминают, что в некоторых случаях из-за определенных проблем с поджелудочной железой может возникать диабет 3 типа.

Диабетом 3 типа считается панкреатогенный сахарный диабет, его точное название – диабет 3c типа, заболевание становится следствием поражения, воспаления экзокринной части поджелудочной железы.

«Диабет типа 3c развивается из-за повреждения поджелудочной железы, которое может произойти по нескольким причинам. Он отличается от других типов, однако является малоизвестным , и при его возникновении возникает риск получить неправильный диагноз диабета 2 типа», - констатируют врачи.

В свою очередь, организация Diabetes UK постулирует, что заполучить диабет 3 типа можно в результате того, что какое-то заболевание, состояние или перенесенная хирургическая операция патологически повлияли на поджелудочную железу, спровоцировав изменение ее функционирования. Пострадавшая железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, а также перестает производить фермент, необходимый для переваривания пищи.

Экспертами была назван «ряд признаков», которыми проявляется диабет 3 типа.
  • Самопроизвольная, беспричинная на первый взгляд потеря веса.
  • Боли в животе.
  • Усилившееся ощущение усталости.
  • Повышенный метеоризм.
  • Становящийся жирным стул (плохо тонет, остается на стенках унитаза).
  • Развитие гипогликемии (низкий уровень сахара в крови).
Гипогликемию характеризует уровень сахара в крови, который становится ниже 4 ммоль/л. Врачи подчеркивают, что состояния гипогликемии важно избегать,  так как повреждение поджелудочной железы может специфическим образом влиять на реакции организма, вызываемые низким уровень глюкозы в крови. При этом могут развиваться очень тяжелые состояния.

Вызывать колебания уровня сахара в крови (как его увеличение, так и понижение) способны многие факторы: например, болезни, стресс, инвазивные вмешательства, различная еда и напитки, уровень физической активности, прием лекарств.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие советы помогают стабилизировать содержание сахара в крови.
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