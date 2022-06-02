4 простых совета, которые помогают выровнять сахар в крови даже диабетикам

«Диабетики должны знать о гликемической нагрузке своей еды и содержании углеводов в употребляемых порциях».

Когда уровень сахара в крови остается высоким, это является признаком того, что у вас может быть диабет – хроническое заболевание, которое требует постоянного наблюдения и, во многих случаях, пожизненного приема лекарств. У людей с диабетом 2 типа клетки перестают реагировать на инсулин – гормон, который помогает перемещать глюкозу из крови в клетки. Это, в свою очередь, способствует тому, что уровень сахара становится нестабильным – повышенным или подверженным резким колебаниям. Если диабетики не контролируют свой сахар, то подвергаются риску таких нарушений, как повреждение мелких кровеносных сосудов и нервов, проблемы с глазами, кожей, конечностями, сердцем, почками, мозгом.Между тем, несколько простых советов врачей помогают выровнять сахар в крови, добившись его стабилизации, даже если имеется предиабет или диабет.Употребление в пищу определенных продуктов, таких как белый хлеб, картофель или рис, может привести к временному повышению уровня сахара в крови независимо от того, диабетик вы или нет.Медики рекомендуют выбирать продукты с низким гликемическим индексом – он говорит, что уровень сахара в крови после их потребления повышается постепенно, медленно.Многие исследования подтверждают наличие связи между физической активностью и улучшением естественного контроля уровня сахара со стороны организма. Упражнения хотя бы 30 минут в день (большую часть дней в неделю) помогают выровнять сахар в крови даже диабетикамСогласно научным данным, у людей с диабетом, которые регулярно используют какие-то методы релаксации, успокоения, – показатели содержания сахара в крови значительно улучшаются.Работа тела зависит от ряда витаминов, минералов и других питательных веществ, которые в том числе помогают ему регулировать уровень сахара в крови. В частности, хром, альфа-липоевая кислота помогают улучшить чувствительность клеток к инсулину. Если вы диабетик, проконсультируйтесь с врачом – возможно, он посоветует конкретные компоненты, которые можно получать с определенной пищей или добавками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует перекусывать , чтобы не обострялся аппетит.