Рак кожи: врач называет ранние изменения, которые сигналят о развитии болезни

«Рак кожи может иметь разрушительные последствия для нашей жизни и жизни наших близких. Незначительные изменения родинок или появление новых могут оказаться предупреждающим признаком рака кожи, также могут проявляться другие признаки», - сообщил в интервью врач-дерматолог Сэм Синкир.

Медицинские специалисты всегда подчеркивают, что раннее выявление рака кожи может значительно повысить шансы на его эффективное лечение, и потому важно, чтобы люди знали о тревожных признаках, на которые следует обращать внимание.Говоря о возможных ранних признаках рака кожи, медик назвал изменения, которые сигналят о развитии болезни.Эксперт напомнил: привычные и кажущиеся безвредными родинки могут оказаться очагом для развития меланомы. Важно регулярно проверять свои родинки на наличие любых изменений, которые могут произойти. Ключевые параметры – асимметрия, граница, цвет, диаметр, видоизменение. Нужно обращаться к терапевту, заметив какие-либо изменения в этих характеристиках.Рак кожи может развиться на любом участке тела, включая ногти на руках и ногах. Меланомы могут проявляться в виде темных пятен или полос под ногтями, потемнения кожи вокруг ногтя.Небольшая шишка или узелок под ногтем, расщепление ногтя также могут быть настораживающими факторами.Для кожи совершенно естественно время от времени чесаться, обычно это безвредно. Если зуд сохраняется в одной определенной области, это может быть признаком рака кожи, особенно если присутствуют другие предупреждающие признаки, такие как изменения внешнего вида.Традиционно меланомы появляются на коже, но они также могут развиваться в глазах и вызывать изменения в качестве зрения – нечеткость, обесцвеченные пятна, увеличение количества мушек, волнистых линий в поле зрения.Время от времени кожа может становиться сухой и шелушиться, часто в таких случаях не о чем беспокоиться. Стойкие шелушащиеся пятна, плохо поддающиеся средствам увлажнения, иногда могут быть симптомом рака кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что скорость ходьбы человека указывает на снижение когнитивных функций и подверженность деменции.