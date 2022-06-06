Сигнал деменции: скорость ходьбы указывает на снижение когнитивных функций

«Как быстро вы ходите? Замедление привычного темпа ходьбы может быть ранним признаком, указывающим на снижение когнитивных функций», - сообщает журнал JAMA Network Open.

Ученые, выступившие в нем, констатируют, что не только возникающие и ухудшающиеся проблемы с памятью могут быть сигналом вероятной близкой деменции. То, как человек ходит, тоже может содержать подсказки о состоянии его неврологического здоровья.Авторы нового крупного исследования информируют , что. В частности, на подверженность возрастному слабоумию указывает замедление темпа ходьбы примерно на 5 процентов в год.Предварительно учеными были проанализированы данные почти 17 000 человек возрастом старше 65 лет. Наблюдения за ними длились 7 лет, при этом раз в два года участников просили проходить тесты на качество когнитивных функций, память, скорость обработки информации и беглость речи. Эти данные, связанные с мышлением, соотносились с тем, как меняется ходьба испытуемых.Исследователи пришли к заключению, что.Замедление походки может быть связано с сокращением правого гиппокампа – участком мозга, ответственным за функцию памяти.Самому высокому риску деменции подвергаются люди, у которых можно наблюдать сразу и замедление походки, и проблемы с кратковременной памятью (неспособность запоминать недавние события).Ходьба также может быть признаком слабоумия в несколько ином аспекте. Больные деменцией люди могут подолгу бесцельно ходить по дому или выходить из дома в любое время дня и ночи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой болезнь рук, ног и рта