Дефицит витамина Е: трудности при ходьбе могут быть признаком

"Недостаток витамина Е может в конечном итоге вызвать проблемы с ходьбой и координацией, а также мышечную слабость. Также известный как альфа-токоферол или а-токоферол, он в основном содержится в жирных продуктах, такие как оливковое масло и подсолнечное масло, а также в орехах и семенах. Витамин Е работает для защиты нейронов, движущихся по нашему телу, а без него функция нервной системы может нарушиться", - говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков в интервью МедикФорум.

«Дефицит витамина Е вызывает усиление оксидативного стресса в мозжечке, о чем свидетельствует повышенное нитрозилирование белка. Дефицит также препятствует формированию новых синапсов нейронами Пуркинье.