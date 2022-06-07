Дефицит витамина Е: трудности при ходьбе могут быть признаком
Дефицит витаминов в любой форме может иметь серьезные последствия для нашего организма. В крайних случаях это может даже привести к выпадению волос, хронической усталости и ухудшению зрения, среди прочих проблем. И есть один витамин, который иногда упускают из виду, игнорирование которого может вызвать серьезные проблемы с подвижностью.
"Недостаток витамина Е может в конечном итоге вызвать проблемы с ходьбой и координацией, а также мышечную слабость. Также известный как альфа-токоферол или а-токоферол, он в основном содержится в жирных продуктах, такие как оливковое масло и подсолнечное масло, а также в орехах и семенах. Витамин Е работает для защиты нейронов, движущихся по нашему телу, а без него функция нервной системы может нарушиться", - говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков в интервью МедикФорум.
Витамин Е «является важным диетическим антиоксидантом с важными нейропротекторными функциями».
Доказана необходимость витамина Е для поддержания нейронов Пуркинье, которые живут в мозге и жизненно важны для координации, контроля и обучения движениям.
«Дефицит витамина Е вызывает усиление оксидативного стресса в мозжечке, о чем свидетельствует повышенное нитрозилирование белка. Дефицит также препятствует формированию новых синапсов нейронами Пуркинье.
Эти наблюдения подчеркивают важную роль витамина Е и ТТФ в поддержании функции центральной нервной системы и подтверждают идею о том, что добавки альфа-токоферола могут включать эффективное вмешательство в неврологические расстройства, связанные с окислительным стрессом.
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