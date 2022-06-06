Названы шесть признаков опасно повышенного уровня сахара в крови

«При диабете возможны кровоизлияние в сетчатку глаза или аномальный рост новых кровеносных сосудов. Такое явление в конечном итоге может привести к слепоте».

Если уровень сахара в крови остается повышенным длительное время, это может говорить о наступлении такого заболевания как сахарный диабет, при котором для человека повышаются риски опасных осложнений, включая инсульт, деменцию, проблемы со зрением, сердечно-сосудистые болезни.Медики называют шесть признаков того, что уровень сахара в крови может быть повышенным.Оно говорит о попытках организма вывести излишки сахара вместе с мочой. Также симптом может проявляться в случае болезней почек, мочевого пузыря, при его возникновении нужно записаться на прием к врачу и выяснить причину.Для диабета характерно чувство жажды, вызывающее ощущение невозможности напиться, несмотря на количество воды.Диабетикам свойственны проблемы с потерей чувствительности клеток к гормону инсулину, который «командует» равномерным распределением сахара для выработки энергии. Это провоцирует у них эпизоды беспричинной на первый взгляд сильной усталости, сонливости.Уровень сахара в крови может опасно повышаться, когда возникает резистентность к инсулину – этот гормон в здоровом организме действует как распределитель сахара по клеткам. При развитии инсулинрезистентности клетки перестают реагировать на сигналы гормона и не получают сахар, который просто начинает скапливаться в крови. В клетках возникает голод, побуждающий человека есть как можно больше. Может возникать полифагия – состояние, когда человек ест и не может насытиться.Оно становится размытым, так как из-за высокого сахара в крови начинают страдать глазные сосуды.Неприятные ощущения покалывания, онемения, жжения в конечностях являются одним из сигналов того, что избыток сахара в крови поспособствовал поражению нервов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может скрываться за усилившейся тягой к сладкому.