Дефицит витамина B12: врач назвал 4 «часто упускаемых из виду» признака в уголках рта





"Ангулярный стоматит представляет собой воспаление углов рта, характеризующееся трещинами, шелушением, эритемой (покраснением кожи) и образованием корок. Признак часто упускают из виду на ранних стадиях, потому что он не является специфичным только для дефицита витамина B12", - говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Усталость/истощение

Мышечная слабость

Проблемы со зрением

Покалывания в руках и ногах

Проблемы с памятью

Депрессия

«Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения», - добавляет диетолог.