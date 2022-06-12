Дефицит витамина B12: врач назвал 4 «часто упускаемых из виду» признака в уголках рта
Помимо прочего, витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервной системы и способствует нормальной психологической функции. Таким образом, низкий уровень B12 нарушает важные процессы, и последствия могут быть зловещими. Дефицит B12 может вызвать множество симптомов, многие из которых проявляются на поверхности вашей кожи.
"Ангулярный стоматит представляет собой воспаление углов рта, характеризующееся трещинами, шелушением, эритемой (покраснением кожи) и образованием корок. Признак часто упускают из виду на ранних стадиях, потому что он не является специфичным только для дефицита витамина B12", - говорит диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Диетолог Строков также перечислил другие признаки:
- Усталость/истощение
- Мышечная слабость
- Проблемы со зрением
- Покалывания в руках и ногах
- Проблемы с памятью
- Депрессия
«Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения», - добавляет диетолог.
Пернициозная анемия является наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12.
Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система — естественная защитная система организма, защищающая от болезней и инфекций — атакует здоровые клетки организма. У некоторых людей также может развиться дефицит витамина B12 в результате того, что они не получают достаточного количества витамина B12 из своего рациона.
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