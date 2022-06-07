Белоснежке нужно долго спать
Сон действительно идет на пользу человеку, как установили шведские ученые из Университета Уппсалы. Невысыпающиеся люди воспринимают окружающих менее красивыми.
Недосып не только испортит вам пробуждение и вызовет состояния грогги на целый день. Окружающие люди будут казаться вам менее красивыми. Шведские учёные установили, что нехватка сна изменяет восприятие окружающих людей. Если какой-то человек не высыпался, то другие вокруг него казались ему не заслуживающими доверия и менее привлекательными.
Авторы исследования опасаются, что в этом случае нехватка сна может спровоцировать более выраженное антисоциальное поведение, поскольку невысыпающиеся люди будут реже вступать в контакт с теми, кто не кажется им привлекательным и заслуживающим доверия. Дело в том, что выражение лица является критически важным для установления социальных связей. И если кто-то выглядит для нас уродливым, то общаться с таким человеком мы не захотим. А если это наш коллега по работе, то мы будем стремиться ограничить с ним контакты.
В исследовании приняли участие 45 молодых человек со средним возрастом в 25 лет. Ни у кого из них не было регулярных проблем со сном, злоупотреблений кофеином или проблем со зрением, которые могли бы негативно повлиять на восприятие окружающих. Поначалу они не спали целую ночь, а на следующее утро учёные следили за тем, как их глаза смотрели на окружающих людей. Данный процесс повторили ещё один раз, но только на этот раз добровольцам дали выспаться. И уровень восприятия окружающих оказался совсем другим. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Уппсалы
Здоровье
старейший университет Швеции и всей Скандинавии, основан в 1477 году, находится в шведском городе Уппсала
Оставить комментарий