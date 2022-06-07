Диетолог Пономарева назвала 3 овощных сока, которые снижают давление

"Распространенным фактором высокого кровяного давления является недостаточное употребление овощей, а также фруктов. Но для тех, кто изо всех сил пытается получить достаточное количество овощей в своем рационе", - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.

"Напитки, приготовленные из корнеплодов — свеклы, моркови и батата — эффективно снижают кровяное давление, в то время как «коммерческие» овощные напитки, содержащие свеклу, также работают. Исследования показали, что фруктовые и овощные соки влияют на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как снижение артериального давления и улучшение профиля липидов в крови", - утверждает Пономарева.

«Употребление соков может быть потенциальным способом улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, особенно смеси соков, поскольку они содержат различные полифенолы, витамины и минералы из разных фруктов и овощей».