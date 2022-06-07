Диетолог Пономарева назвала 3 овощных сока, которые снижают давление
Нельзя отрицать, что есть множество преимуществ для здоровья от увеличения потребления растений. И даже употребление их в жидком виде может иметь огромное значение для нашего организма.
Многие из нас страдают от высокого кровяного давления и связанных с ним рисков. Фактически, около трети всех взрослых живут с гипертонией, что увеличивает риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты.
"Распространенным фактором высокого кровяного давления является недостаточное употребление овощей, а также фруктов. Но для тех, кто изо всех сил пытается получить достаточное количество овощей в своем рационе", - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.
Различные овощные соки способны снижать кровяное давление, анализируя результаты многочисленных испытаний.
"Напитки, приготовленные из корнеплодов — свеклы, моркови и батата — эффективно снижают кровяное давление, в то время как «коммерческие» овощные напитки, содержащие свеклу, также работают. Исследования показали, что фруктовые и овощные соки влияют на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как снижение артериального давления и улучшение профиля липидов в крови", - утверждает Пономарева.
Основные механизмы действия включали антиоксидантные эффекты, улучшение показателей сердечно-сосудистой системы, ингибирование агрегации тромбоцитов, противовоспалительные эффекты и предотвращение гипергомоцистеинемии.
«Употребление соков может быть потенциальным способом улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, особенно смеси соков, поскольку они содержат различные полифенолы, витамины и минералы из разных фруктов и овощей».
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