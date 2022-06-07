Грипп назван врачом среди болезней, способных довести до инфаркта
Из комментария врача пульмонолога Светланы Божко следует, что грипп и простудные вирусы могут оказаться болезнями, способными довести перенесшего их человека до инфаркта.
Врач поделилась предупреждением о том, что люди, переболевшие гриппом, в большей степени рискуют заполучить инфаркт.
«Провоцирующим инфаркт заболеванием является грипп, ввиду того что его заражению подвержены люди достаточно часто, кроме того, он сильно влияет на кровообращение», - цитирует Светлану Божко портал Ura.ru.
Также среди болезней, способных довести до инфаркта, медик назвала коронавирусную инфекцию: после перенесенного ковида вероятность сердечного приступа повышается в восемь раз.
Кроме того, врач назвала другие инфекции, способные довести до инфаркта.
«Аденовирусная, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции, а также бактерии: пневмококки, гемофильная палочка», - перечислила Божко общий список.
Терапевт добавила, что инфекция может казаться достаточно безобидной из-за насморка или больного горла, однако ответные иммунные реакции на любую инфекцию затрагивают весь организм. Следствием таких реакций могут стать воспалительные процессы в сосудах, доставляющих кровь к сердечной мышце, и это повышает риск инфаркта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о заболеваниях, которые могут обостряться в жару.
Светлана Божко
Здоровье
врач-пульмонолог, терапевт
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