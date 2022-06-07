Грипп назван врачом среди болезней, способных довести до инфаркта

«Провоцирующим инфаркт заболеванием является грипп, ввиду того что его заражению подвержены люди достаточно часто, кроме того, он сильно влияет на кровообращение», - цитирует Светлану Божко портал Ura.ru.

«Аденовирусная, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции, а также бактерии: пневмококки, гемофильная палочка», - перечислила Божко общий список.