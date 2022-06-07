Терапевт напомнил о заболеваниях, которые могут обостряться в жару

«с повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце – это может быть особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«Может обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, не исключены инфаркты и инсульты».