Терапевт напомнил о заболеваниях, которые могут обостряться в жару
Терапевт Алексей Хухрев посоветовал внимательнее следить за самочувствием в жару людям, имеющим сердечно-сосудистые болезни.
Усиление летней жары может провоцировать обострение некоторых заболеваний. В частности, Хухрев напомнил в интервью, что
«с повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце – это может быть особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Медик заметил, что жаркая погода требует от организма более серьезных усилий по охлаждению. Тело начинает интенсивнее вырабатывать пот, но происходит это за счет усиления работы сердечной мышцы. Хухрев предупредил, что сердечники в жару рискуют пострадать от наиболее опасных состояний.
«Может обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, не исключены инфаркты и инсульты».
Также терапевт напомнил, что в жару могут обостряться симптомы почечных заболеваний. На парном органе негативно сказывается сильная потеря организмом влаги и вместе с ней минеральных веществ. По этой причине необходимо пить достаточно воды, но и не злоупотреблять жидкостью, чтобы организм не страдал от недостатка соли и других минералов.
Предупредил Хухрев и о том, что в жару обостряются проблемы с кожей, учащаются случаи розацеа, дерматозов, Терапевт посоветовал не выходить на улицу в те часы, когда солнце наиболее активно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает избежать отеков утром.
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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