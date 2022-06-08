Кошмарные сновидения могут быть ранним признаком болезни Паркинсона
Ученые обнаружили, что пожилые мужчины, начинающие видеть плохие сны, впоследствии значительно чаще подвергаются болезни Паркинсона по сравнению с теми, кого не преследуют ночные кошмары.
Исследователи из Центра здоровья человеческого мозга Бирмингемского университета пришли к заключению, что изменения сна в пожилом возрасте – без каких-либо явных триггеров – является тревожным показателем ослабления неврологического здоровья.
«Когда пожилые люди начинают жаловаться на плохие сны, кошмарные сновидения, в то время как их образ жизни не изменился, – это может означать их подверженность деменции», - допускают специалисты.
В частности, появление кошмарных сновидений у мужчин они связывают со склонностью к болезни Паркинсона. Наличие такой связи подтверждается результатами 12-летних наблюдений за группой из 3818 пожилых мужчин. Эксперты обнаружили, что у пожилых мужчин в два раза чаще диагностируется паркинсонизм после того, как они начинают видеть плохие сны.
При развитии болезни Паркинсона происходит гибель клеток мозга, вызванная недостатком химического вещества допамина, который действует как посредник мозга, координирующий движения тела. Три основных симптома болезни – это непроизвольное дрожание частей тела (тремор), замедление всех движений, скованность (ригидность) мышц.
В прежние годы уже проводились исследования, которые выявляли у людей с болезнью Паркинсона более агрессивное, яркое и пугающее содержание снов. Новая работа ученых стала дополнительным доказательством того, что изменения сна в сторону учащения кошмарных сюжетов могут быть ранним признаком болезни Паркинсона.
«Чем больше будет известно о самых ранних признаках заболевания и о том, как может меняться работа мозга, тем больше шансов найти эффективные методы лечения», - считают эксперты.
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