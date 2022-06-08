Кошмарные сновидения могут быть ранним признаком болезни Паркинсона

«Когда пожилые люди начинают жаловаться на плохие сны, кошмарные сновидения, в то время как их образ жизни не изменился, – это может означать их подверженность деменции», - допускают специалисты.

«Чем больше будет известно о самых ранних признаках заболевания и о том, как может меняться работа мозга, тем больше шансов найти эффективные методы лечения», - считают эксперты.