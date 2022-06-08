Оптимизм продлевает жизнь
Очередное исследование, проведённое учеными из Гарвардской школы здравоохранения, показало целительную силу позитивного настроя. Сохранявшие высокий уровень оптимизма женщины чаще доживали до 90, вне зависимости от их расы.
Гарвардские ученые подтвердили, что повышенный уровень оптимизма связан с увеличением продолжительности жизни и дожития до десятого десятка у женщин всех рас и этнических групп. Хотя на оптимизм сам по себе могут влиять различные социальные структурные факторы, включая расу и этническое происхождение, исследование показало, что преимущества оптимизма выходят за рамки этих отдельных групп.
Большое количество предыдущих работ было сосредоточено на факторах риска, увеличивающих вероятность развития болезней и преждевременной смертности. Новое исследование предполагает, что необходимо сосредоточиться на позитивных психологических факторах вроде оптимизма, как одного из потенциально возможных путей увеличения продолжительности жизни и здорового старения. Ранее исследователи уже определили, что оптимизм связан с долгой продолжительностью жизни, к которой относится возраст старше 85 лет.
Но в значительной степени американские исследователи изучали оптимизм среди белого населения. И вот теперь интерес распространился на все этнические и расовые группы. Это крайне важно, с учётом того, что население нашей планеты состоит из представителей разных этносов и рас. Исследование наглядно подтверждает, что оптимизм одинаково полезен для всех людей, вне зависимости от их происхождения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
Здоровье
это школа общественного здравоохранения Гарвардского университета, расположенная в медицинском районе Лонгвуд в Бостоне, штат Массачусетс
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