Врач: склонность к слезам говорит о старении организма

«У нас к углу глаза подходит такой «водопровод», из него вырабатывается слеза, увлажняет глаз и по каналам уходит в носоглотку, мы этого совсем не чувствуем. С возрастом эластичность теряется, и веко начинает отодвигаться вниз, оно не прилегает плотно к яблоку. В результате воронка, которая собирает слезу, отдаляется, и часть слезной жидкости вытекает из глаза», - сообщил медик на YouTube-канале Яны Павлидис.

Чем старше мы становимся, тем больше факторов могут вызывать наши слезы. Речь идет даже не о тех ситуациях, которые оказывают эмоциональное воздействие (хотя многие люди с возрастом начинают чаще плакать сентиментальными слезами). Слезотечение учащается из-за влияния факторов окружающей среды – ветра, холода, яркого солнца. В некоторых случаях люди с удивлением замечают, что их слезы на улице не просто выступают на глазах, а текут как при настоящем плаче.В комментарии врача офтальмолога Игоря Азнаурян прозвучало объяснение, почему по мере прожитых лет усиливается слезоотделение. По словам медика, склонность к слезам связана с естественным процессом ослабления тканей тела – снижения их плотности, эластичности. В частности, говорит медик, глазное веко по мере приближения старости начинает менее плотно прилегать к глазному яблоку.Лекарств для решения такой проблемы не существует. Можно носить очки, защищающие глаза от раздражающего действия яркого света или ветра, но определенный дискомфорт все равно будет сохраняться. Более серьезная мера от повышенного слезоотделения – это блефаропластика (пластическая операция на веках с эффектом подтяжки). Но Азнаурян подчеркнул, что процедура должна быть выполнена с высоким профессионализмом. Чаще блефаропластику проводят для эстетического, омолаживающего эффекта. Но когда речь идет об устранении чрезмерного слезотечения, необходимо, чтобы хирург обеспечил возможность слезам уходить по каналам в носоглотку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты и напитки помогают избежать появления неприятного запаха тела.