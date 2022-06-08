Названы продукты и напитки, полезные против плохого запаха тела

«было установлено, что достаточное потребление воды избавляет тело от неприятного запаха, улучшая пищеварение, способствуя выводу токсинов и других «отходов», – для этой цели достаточно выпивать 6 стаканов воды в день».

«Йогурт содержит полезные бактерии, приносящие пользу пищеварительной системе и содействующие устранению вредных микробов, выведению токсинов и прочих веществ, вызывающих неприятный запах тела», - констатируют эксперты.