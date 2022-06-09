«Климатический стресс»: названа вредная для здоровья температура воздуха
По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 30-градусная жара вредна для человеческого здоровья.
Тищковец назвал в интервью вредную для организма людей температуру воздуха.
«Температура воздуха выше +27 градусов вредна для здоровья и вызывает климатический стресс», - заявил эксперт.
Евгений Тишковец добавил, что восприимчивость к жаре может определяться индивидуальными физиологическими особенностями организма, и в некоторых случаях достаточно высокие температуры могут восприниматься без сильного дискомфорта. Но в целом, считает метеоролог, отдыхать в условиях очень жаркого климата «неразумно и вредно».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно поддерживать питьевой режим летом.
Евгений Тишковец
Здоровье
главный специалист центра погоды «Фобос»
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