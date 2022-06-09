Названа главная опасность ополаскивателей для рта
Нам стоит опасаться ополаскивателей для рта, поскольку они способны уничтожать «хорошие» микробы, критически важные для здоровья сердца. Об этом заявили стоматологи из Калифорнии.
Антибактериальные ополаскиватели для рта чрезвычайно популярны и распространены. Однако стоматологи из Калифорнии утверждают, что эти средства помимо борьбы с «плохими» микроорганизмами уничтожают ещё и «хорошие» бактерии. А они создают химические вещества, критически необходимые для здоровья сердца и иммунной системы. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предупреждают, что ополаскиватели для рта лишают ежедневно миллионы американцев важнейших микроорганизмов.
В частности, из полости рта удаляются микробы, которые вырабатывают оксид азота - химическое вещество, образующееся при расщеплении пищи. Оно крайне важно для улучшения показателей артериального давления и укрепления здоровья сердца. В прошлом эти жидкости подвергались критике на основе результатов некоторых небольших исследований, в которых утверждалось, что ополаскиватели увеличивают риск целого ряда недугов, включая гипертонию и рак.
Но эти результаты ещё предстоит обобщить в ходе более крупных исследований. Однако медики уже пришли к общему мнению о том, что ополаскиватели, по крайней мере, безопасны и эффективны для свежести дыхания и удаления зубного налёта. Эти жидкости рекомендуют использовать в дополнении к чистке зубов и зубной нити, применять их следует не чаще двух раз в день взрослым и детям старше шестилетнего возраста. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
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