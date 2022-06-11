Врач Соколов назвал пять опасных ошибок мужчин после 40 лет в отношении здоровья
Медик констатирует, что отношение мужчин к своему здоровью (по сравнению с женщинами) является более халатным и пренебрежительным.
В интервью врача-физиолога Антона Соколова были названы пять очень опасных ошибок мужчин возрастом после 40 лет в отношении здоровья.
Спокойное отношение к набору веса. Женщины сильнее переживают из-за лишних килограммов. Мужчины, будучи более спокойными на этот счет, реже следуют каким-то ограничениям. Между тем, в возрасте после 40 лет тело естественным образом начинает терять мышцы и охотнее производит жировую ткань.
Отказ от проверки на гипертензию. Проблемы с повышенным давлением статистически чаще возникают у мужчин возрастом после 40 лет. Гипертония может не проявляться внешними симптомами, обнаружить ее позволяют только периодически проверки давления. По мнению врача Соколова, мужчины зрелого возраста совершают опасную ошибку, полагая, что свое артериальное давление должны проверять только старики. Особенно сильно пострадать из-за гипертонии рискуют те, кто ведет сидячий образ жизни.
Увлечение углеводами. Современные мужчины едят много сладкого, это подтверждают статистические данные. В их рационе много напитков, содержащих сахар, быстрые углеводы – начиная от газировки и заканчивая алкоголем. Другое пристрастие – белый хлеб, изделия из теста. Подобный тренд в питании ведет не только к набору лишнего веса, но и способствует развитию сахареного диабета 2 типа.
Малоподвижность. Еще одной опасной для здоровья мужчин ошибкой врач Соколов называет нахождение в сидячем положении. С этой особенностью связано развитие атеросклероза сосудов – заболевания, характеризуемого отложением холестерина в сосудах и ведущего к ишемической болезни сердца.
Лень. Нежелание заниматься спортом, выполнять физические упражнения или хотя бы как можно чаще вставать со стула при сидячей работе тоже губительно сказывается на мужском здоровье, подчеркнул врач.
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