Педиатр предостерегла родителей от опасного отдыха

«Важно выбрать правильное место. Водоем должен быть разрешен для купания, без сильного течения, а пляж — оборудован, с пологим спуском в воду, без посторонних предметов — коряг, разбитых бутылок, мусора. Во время купания ребят младшего возраста, родитель должен находиться на расстоянии вытянутой руки», — объясняет эксперт.

Водоемы — одно из самых популярных мест для летнего отдыха. Но кроме желанной прохлады они таят в себе и множество рисков для детского здоровья и безопасности.Выбирая место отдыха, проверьте, входит ли выбранный вами пляж в список разрешенных мест для купания.Также нужно удостовериться, что рядом с берегом не организованы катания на водных аттракционах и моторных лодках.Не купайтесь, если температура воды ниже 18 градусов.Покормите ребенка за два часа до плавания. Проконтролируйте, чтобы перед купанием ребенок не переедал — это может вызвать судороги в воде. Легкий перекус будет в самый раз.Не доверяйте надувным нарукавникам и кругам — ребенок может из них легко выскользнуть. Не отпускайте ребенка купаться одного. Запретите травмоопасные игры во время плавания.Если родители вышли на отдых с ребенком, об алкоголе нужно забыть — контроль за детьми должен быть без преувеличения ежеминутным.