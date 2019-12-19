  1. | | Эксперты назвали 7 продуктов, которые ошибочно хранят в холодильнике

Эксперты назвали 7 продуктов, которые ошибочно хранят в холодильнике

холодильник

Помидоры, шоколад, мед, оливковое масло и другие продукты часто помещаются на хранение в холодильник, хотя делать этого совсем не нужно. О подобных ошибках эксперты по питанию рассказали на портале Focus.de.

Шоколад. По словам специалистов шоколад оптимально хранить герметично упакованным при температуре между 12 и 18 градусами Цельсия. Этот продукт очень чувствителен к колебаниям температуры, поэтому хранить его в холодильнике не нужно – перемещаемый из него в тепло шоколад будет терять вкусовые качества. Кроме того, шоколад обладает свойством впитывать посторонние запахи, и это еще одна причина не класть его в холодильник.

Мед. В холодильнике он кристаллизуется, поэтому лучше помещать баночки с медом в прохладную кладовку или шкаф. Будучи защищенным от света, там он может храниться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Помидоры. Достав из холодильника помидоры, можно легко заметить: они не такие вкусные и мягкие, как должны быть. Правильно хранить помидоры вне холодильника, говорят эксперты. В идеале - в темном месте с температурой от 13 до 18 градусов по Цельсию. Так их вкусовые качества  сохранятся намного лучше.

Растительные масла. Подсолнечное, рапсовое и оливковое масло следует хранить в прохладном и темном месте, но не обязательно в холодильнике. Иная ситуация с пищевыми маслами с коротким сроком годности: например, открытую бутылку льняного масла следует поместить в холодильник и быстро использовать.

Хлеб. В холодильнике хлеб может быть защищен от плесени, но в то же время он быстро теряет свой вкус и аромат. Эксперты поясняют, что хранение хлеба в холодильнике имеет смысл только в том случае, если на улице очень тепло, а воздух в помещении влажный. В других обстоятельствах хлеб лучше хранить в сухом, закрытом контейнере.

Картофель. При хранении в холодильнике крахмал картофеля быстро превращается в сахар, делая этот продукт настоящим врагом стройной фигуры. Картофель правильнее хранить при температуре от четырех до двенадцати градусов, например, в подвале или в кладовой, утверждают специалисты.

Бананы. Бананы часто идут в холодильник, чтобы они не коричневели, - однако именно при низкой температуре бананы имеют тенденцию быстро менять цвет, подсказывают эксперты. По их словам, большинство тропических фруктов не должны храниться в холодильнике. Если фрукты очень спелые, их можно поместить в место попрохладнее, но и не такое, где температура близка к нулю.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут обеспечивать спокойный сон без храпа.
Теги : продукты питания

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