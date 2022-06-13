Спазм сосудов: что предпринять?

«При спазме сосудов временно нарушается иннервация окружающих сосуд нервов, и сосуд находится в спазмированном состоянии, становясь узким в диаметре. Таким образом крови поступает в орган меньше, сам сосуд может вызывать болевые ощущения, особенно если он проходит в твердом изголовье оболочки головы. Это может стать причиной сильной головной боли», - говорит эксперт.

Что такое спазм сосудов? В норме наши сосуды должны пульсировать согласно ритму пульсовой волны. Это нормальная перистальтика сосуда. Микроколебания в стенке сосуда должны присутствовать обязательно.Соответственно страдает кровоснабжение периферических тканей, в том числе мозга, лица и головы. От хронического спазма сосудов может начаться даже выпадение волос.Первое, что нужно делать при спазме сосудов, — контролировать стресс. Понятно, что полностью исключить его мы не можем, поэтому меняем свое отношение к стрессовой ситуации.Скорый помощник при спазме сосудов — дыхание с увеличением цикла выдоха или с задержкой на выдохе.Отлично снимает спазмы теплая вода, можно выпить некрепкий зеленый чай. После этого полежать хотя бы 30 минут.Если вы не успели предпринять какие-либо из перечисленных мер и спазм успел развиться в тяжелую головную боль, то здесь уже не обойтись без лекарственных препаратов. Перед их приемом обязательно проконсультируйтесь с доктором!