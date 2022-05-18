Невролог Беленко объяснила, почему становятся ледяными конечности

«Кровоснабжение будет страдать, по крайней мере, в двух случаях – при спазме сосуда или при сужении его просвета», - заметила врач.

«Стойкий сосудистый спазм вызывается отклонением в работе симпатической части вегетативной нервной системы, это может произойти в результате физического перенапряжения, эмоциональных стрессов, интеллектуальных перегрузок, некоторых болезней».