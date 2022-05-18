Невролог Беленко объяснила, почему становятся ледяными конечности
Когда конечности по непонятной причине становятся ледяными, это может говорить в том числе о проблемах со здоровьем, включая повышенный холестерин, наличие атеросклеротических бляшек.
Невролог Елена Беленко рассказала в интервью, что ледяные конечности являются сигналом плохого кровоснабжения в этих частях тела, так называемых периферических частях.
«Кровоснабжение будет страдать, по крайней мере, в двух случаях – при спазме сосуда или при сужении его просвета», - заметила врач.
По словам Беленко, сужению кровеносных сосудов могут способствовать атеросклеротические бляшки, а также тромбы. Вероятность этих причин особенно высока, если на холодные руки или ноги жалуются люди возрастом 60+. В их случае следует провериться на содержание холестерина, выполнить УЗИ сосудов, говорит врач.
Говоря о другой причине холодных конечностей – сосудистом спазме, – Беленко пояснила изданию «АиФ», что возникнуть он может у людей практически любого возраста.
«Стойкий сосудистый спазм вызывается отклонением в работе симпатической части вегетативной нервной системы, это может произойти в результате физического перенапряжения, эмоциональных стрессов, интеллектуальных перегрузок, некоторых болезней».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки обеспечивают здоровое содержание холестерина в крови.
Елена Беленко
Здоровье
врач-невролог,-вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленк
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