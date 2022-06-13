Стоматолог рассказал, нужно ли удалять лишние зубы

«Сверхкомплектные зубы — не такая уж редкость. Вопрос, почему они развиваются, по большому счету до сих пор остается открытым, несмотря на все достижения современной медицины», — говорит эксперт.

Всем известно, что норма зубов — ровно 32. Однако это в теории. В реальной жизни так бывает не всегда. Иногда обнаруживаются в прямом смысле лишние зубы. Причем вырасти они могут даже в условно третьем ряду.Есть несколько версий, объясняющих факт появления сверхкомплектных зубов. Одна из основных — генетика. Если в семейном анамнезе встречались такие факты, с высокой долей вероятности лишние зубы могут вырасти у детей или внуков.Другая версия говорит о том, что на самом деле — это все один зуб, корень которого как бы расслоился надвое из-за каких-то неблагоприятных факторов. К примеру, болезнь матери в то время, когда она вынашивала ребенка.Может сказываться и плохая экологическая ситуация, прием будущей матерью медикаментов, алкоголя и наркотиков. Все эти факторы крайне негативно влияют на плод.Естественно, что чаще всего лишний зуб не вписывается в общий ряд и портит прикус. Кроме того, такие зубы часто имеют нетипичную форму, отличаются по размеру.Прорезаться они могут не только в зубном ряду, потеснив соседей, но и зачастую сверху, прямо в десне.Нужно ли удалять такие зубы? Если он занял место другого зуба и портит прикус, то безусловно да. В любом случае нужно показаться врачу.