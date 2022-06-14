Названы самые распространенные виды рака среди молодёжи
Онколог из центра имени Блохина Михаил Кропотов назвал наиболее распространённые злокачественные новообразования среди молодых людей. В последнее время заболеваемость этими видами опухолей стала стремительно расти.
Онкологи разных стран мира наблюдают рост заболеваемости злокачественными новообразованиями головы и шеи среди лиц молодого возраста, и особенно мужчин. Онколог Михаил Кропотов назвал эту тенденцию тревожной и подчеркнул, что наиболее часто у молодых сейчас отмечаются опухоли ротоглотки, которые вызываются папилломавирусом человека.
Мужчины становятся жертвами этих злокачественных новообразований чаще, у них поражаются миндалины или корень языка, опухоль распространяется и на расположенные рядом лимфатические узлы. Виной всему опять такие папилломавирус человека, а также неправильный образ жизни и чрезмерное количество случайных половых партнёров, что серьезно увеличивает вероятность распространения этого вируса.
К счастью, данные опухоли относятся к числу хорошо излечимых, особенно если их выявляют на ранней стадии. Тем важнее ни в коем случае не затягивать с визитом к врачам и не считать, что в молодом возрасте вам ничто не может угрожать. К сожалению, рак не является возрастной болезнью, он активно поражает и детей, и молодёжь, и представителей среднего возраста. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Кропотов
Здоровье
заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, врач-онколог доктор медицинских наук
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