Как справиться с последствиями ковида: пошаговая инструкция

«Ковид разрушает внутренние стенки сосудов и тем самым нарушает передачу из крови в клетки кислорода и питательных веществ, витаминов и минералов. Делает это сразу во всем организме, то есть бьет по всем органам, прежде всего слабым», — отмечает эксперт.

Переболевшие ковидом знают, что мало просто выздороветь. Нужно еще восстановиться после болезни, которая серьезно ослабляет весь организм. На восстановление может уйти до полугода.Помимо этого, свой негативный вклад вносит прием больших доз антибиотика, без которых лечение невозможно. Побочки отражаются буквально на всех органах.На борьбу с болезнью организм тратит огромное количество ресурсов. Резервы нужно восстанавливать.При условии правильного восполнения дефицитов организм быстро восстановится сам, важно ему только помочь.Общие советы: исключаем из рациона сахар и мучное. Отказываемся от копченостей. Добавляем в меню по максимуму овощи, зелень и фрукты.Ощелачиваем организм, вирусы и бактерии выживают только в кислой среде. Методик ощелачивания много, но все они сводятся к насыщению организма щелочными элементами в форме Mg, Na K. Кто-то принимает пищевую соду, кто-то предпочитает лимонный сок.Соблюдаем питьевой режим, свою дневную норму воды рассчитываем по формуле 30 мл на 1 кг вашего веса.Даем подкормку полезной микрофлоре кишечника (лучший корм для нее — клетчатка), получаем клетчатку из овощей.Вовремя восполняем нехватку витаминов и минералов в организме.Стараемся больше бывать на свежем воздухе, совершаем пешие прогулки (желательно час в день), по возможности добавляем физическую активность.Не забываем про режим сна и отдыха, здоровый сон с отбоем до 22 часов. В полной темноте и без гаджетов перед засыпанием. Перед сном не объедаемся. Ложимся с легким желудком.Добавляйте активные природные компоненты (растительные природные антиоксиданты и иммуномодуляторы): экстракт эхинацеи, экстракт коры ивы, L-лизин, экстракт цетрарии, масло черного тмина для быстрой регенерации клеток.