Передозировка витаминами: что хуже – дефицит или избыток?

«Нужно ли сдавать анализы на витамины перед началом их приема? Логичный первый ответ, казалось бы, напрашивается сам: „Узнать про дефициты, чтоб не было передозировки“. Но не всё так просто», — отмечает специалист.

Все болезни в нашем теле так или иначе возникают из-за дефицита витаминов и минералов. Именно это пусковой механизм всех патологий, которые потом уже влекут за собой последующие осложнения.Между тем избыток витаминов и бесконтрольный их прием — тоже не есть хорошо.«Игры» с передозировками возможны только, если вы используете синтетические витамины. Организм очень часто отвечает на них аллергическими реакциями.Витамины в натуральных формах имеют высокую биодоступность, усвояемость. Ничего нигде не отложится, а лишнее пройдет мимо. С учетом тотального дефицита по витаминам у населения, передозировки натуральными витаминами вообще маловероятны.Если дозировки выбранного вами комплекса сбалансированы в пределах суточных норм, то можно не заморачиваться со сдачей анализов. Организм сам возьмет то, что ему нужно. Так природой устроено с натуральными витаминами.Наш организм очень умный. Неверно думать, что при обнаружении дефицита какого-нибудь витамина достаточно купить его в моноформе, принять и пополнить запас до нужного количества.Витамины поодиночке практически не усваиваются! Например, железо не усваивается без витамина С. И наоборот — есть множество примеров, когда пациенты с дефицитом железа начинали принимать витаминные комплексы без железа в составе, и уровень железа восстанавливался автоматически.Поэтому крайне важно не только выявить дефициты, но и правильно подобрать ко-факторы (витамины, способствующие усвоению друг друга).