Диетолог рассказала, как повысить усвояемость железа

«К железодефицитным мы относим состояния, при которых уровень ферритина ниже 30, железа — ниже 10. Железодефицитная анемия — это когда гемоглобин ниже 120», — говорит эксперт.

Нередко люди, страдающие дефицитом железа, отмечают, что даже при приеме достаточно высоких доз поднять ферритин и гемоглобин все равно не получается. Все дело в том, что мало просто принимать препараты железа. Важно еще создать условия для их усвоения.Чтобы повысить утилизацию железа и усилить синтез гемоглобина, надо отрегулировать питание. Рекомендуется включать в рацион овощи и ягоды (черноплодная рябина, черная смородина, крыжовник, вишня). Они содержат много полифенольных соединений и аскорбиновой кислоты.Основу лечебных фито-сборов могут составлять аир, вахта, зверобой, мелисса, пустырник, золототысячник, калина, клевер, малина, одуванчик, крапива.При нормальном давлении можно использовать растения-иммуномодуляторы: женьшень, аралия, родиола розовая.Препараты железа надо принимать вместе с витамином В12, марганцем, медью, В2, В6, пантотеновой кислотой. А препараты Fe2 еще и с витамином С для сохранения терапевтической концентрации Fe2 в просвете кишечника.Помимо этого, сделать всасывание железа более эффективным помогут микроэлементы: марганец, кобальт, медь, фолиевая кислота.