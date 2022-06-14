Названы неочевидные причины повышенного чувства голода

«Постоянное чувство голода возникает из-за стресса, проблем с щитовидной железой и другими внутренними органами, неправильного питания», - отметил кандидат медицинских наук Николай Матвеев.

«Потребление фастфуда и переработанных продуктов сопровождается скачкообразным повышением гормонов, регулирующих аппетит, и зачастую даже полный желудок не спасает от ощущения голода».