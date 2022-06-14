Названы неочевидные причины повышенного чувства голода
К обостренному чувству голода часто ведут переживаемый стресс и проблемы с щитовидной железой, об этом сообщили врачи Николай Матвеев и Елена Богуш.
В интервью специалистами были названы неочевидные причины повышенного чувства голода.
«Постоянное чувство голода возникает из-за стресса, проблем с щитовидной железой и другими внутренними органами, неправильного питания», - отметил кандидат медицинских наук Николай Матвеев.
Эксперт уточнил, что когда человек подвергается хроническому стрессу, профессиональному либо эмоциональному выгоранию, у него может возникать и закрепляться пищевое поведение, связанное с постоянным потреблением продуктов, восполняющих потребность в недостающих положительных эмоциях. В стрессовых обстоятельствах падают уровни так называемых гормонов счастья – дофамина, серотонина. Чтобы их сбалансировать, организм активирует повышенное чувство голода, причем хочется все калорийное, сладкое и жирное.
Еще одна неочевидная причина повышенного чувства голода заключается в дефиците витаминов – в частности, витаминов А, D и группы В. При их нехватке может нарушаться усвоение питательных веществ, и организм начинает «требовать» их.
В свою очередь, фастфуд и переработанные продукты провоцируют выбросы гормоноподобных веществ, повышающих тягу к пище.
«Потребление фастфуда и переработанных продуктов сопровождается скачкообразным повышением гормонов, регулирующих аппетит, и зачастую даже полный желудок не спасает от ощущения голода».
По словам врача Елены Богуш, неочевидной причиной повышенного чувства голода может быть нарушенный режим сна, из-за которого возможен дисбаланс гормонов. Помимо него – гипертиреоз, при котором щитовидная железа начинает функционировать с избыточной активностью.
Среди других факторов, обостряющих голод, врачом были названы сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, паразиты в организме, у женщин – беременность и отдельные фазы менструального цикла.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что голодание может разрушительно действовать на щитовидную железу
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