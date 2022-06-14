Врач Кутушов: голодание разрушительно действует на щитовидную железу
Ученый-токсиколог, врач, профессор Михаил Кутушов предупредил о пагубном влиянии голодания и дефицита витаминов на состояние щитовидной железы.
В интервью профессор Кутушов рассказал о причинах, которые могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.
«Нарушить работу щитовидной железы достаточно просто, а на ее восстановление уйдет много сил и времени. Три привычки наносят щитовидке колоссальный вред», - сообщил врач.
По словам Михаила Кутушова, на здоровье щитовидной железы разрушительно действует голодание, значительное ограничение каких-то продуктов. Пища является главным поставщиком витаминов и минералов для организма, а голодание, в свою очередь, способствует проблеме дефицита питательных веществ. Нехватка минеральных соединений, белка негативно сказывается на функциях железы.
«Дефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен. Это основные минералы, которые участвуют в построении гормонов, от их баланса напрямую зависит качество работы щитовидной железы. Также опасен дефицит белка – из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в синтезе необходимых веществ», - сказал доктор Кутушов.
Также ученый посоветовал отказаться от злоупотребления фастфудом, консервов, полуфабрикатных изделий, простых углеводов. Врач констатирует, что пристрастие к такой пище провоцирует в организме развитие воспалительных процессов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить об имеющемся дефиците магния.
Михаил Кутушов
Здоровье
врач-токсиколог, профессор, член-корр. РАЕН
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