Врач Кутушов: голодание разрушительно действует на щитовидную железу

«Нарушить работу щитовидной железы достаточно просто, а на ее восстановление уйдет много сил и времени. Три привычки наносят щитовидке колоссальный вред», - сообщил врач.

«Дефицит йода, селена, цинка, железа и магния особо опасен. Это основные минералы, которые участвуют в построении гормонов, от их баланса напрямую зависит качество работы щитовидной железы. Также опасен дефицит белка – из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в синтезе необходимых веществ», - сказал доктор Кутушов.