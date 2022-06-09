Какими бывают нарушения мочеиспускания и о чем они говорят

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посещение туалета

Частое мочеиспускание не только раздражает, но и может быть признаком серьезного заболевания, напоминают врачи.

В норме организм вырабатывает около 1,5 литров мочи в сутки. Взрослые люди мочатся примерно каждые четыре-шесть часов в течение дня. Ночью мочевой пузырь используется для хранения мочи, поэтому нормой считается сон без пробуждений ради походов в туалет.
Здоровые позывы к мочеиспусканию обычно возникают, когда мочевой пузырь становится заполненным примерно наполовину. Нарушения, затрагивающие их, могут проявляться по-разному.
  • Полиурия: выделяется значительно больше 2 литров мочи в сутки.
  • Поллакиурия: возникает частое мочеиспускание небольшими порциями.
  • Анурия: выделение мочи патологически уменьшается (менее 100 мл в сутки).
  • Алгурия: мочеиспускание становится болезненным.
  • Никтурия: позывы возникают ночью.
Причины частого мочеиспускания. Если не считать питья большого количества жидкости, то постоянно бегать в туалет вас могут заставить состояния, которые приводят к раздражению нервов мочевого пузыря. В этом случае в мозг поступает неверная информация об уровне наполнения мочевого пузыря и сильное желание помочиться может ощущаться, даже если в мочевом пузыре хранится небольшое количество мочи. В некоторых случаях позывы к мочеиспусканию возникают настолько внезапно и сильно, что пузырь опорожняется еще до того, как человек доходит до туалета.

Возможными причинами постоянных позывов к мочеиспусканию могут быть:
  • Диабет.
  • Воспалительные процессы, отложения камней в органах таза.
  • Стресс, волнение.
  • У женщин опущение матки , слабость мышц тазового дна, беременность.
  • Ургентное недержание.
  • Увеличенная простата.
  • Заболевания почек.
  • Опухоль мочевого пузыря.
Причины частого и болезненного мочеиспускания. Такое нарушение может говорить о следующих состояниях.
  • Инфекция мочевого пузыря: для нее типичны болезненное опорожнение пузыря и жжение при выделении мочи.
  • Воспаление почечной лоханки: также наблюдаются высокая температура, общее недомогание, боли в боку и спине.
  • Воспаление предстательной железы: ему свойственны высокая температура и постоянное чувство давления
Причины частого мочеиспускания ночью. Посещение туалета два или более раз за ночь является симптомом, который может указывать на патологию и должен оцениваться врачом. Вот возможные причины нарушения.
  • Сердечная недостаточность: при слабом сердце вода скапливается в организме на протяжении дня и выделяется ночью.
  • Сахарный диабет: никтурия считается одним из говорящих признаков заболевания.
  • Проблемы с простатой.
  • Гормональный дисбаланс в организме.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда необходимо обратиться к врачу, если возникает ощущение давления в голове.
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