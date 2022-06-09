Какими бывают нарушения мочеиспускания и о чем они говорят
Частое мочеиспускание не только раздражает, но и может быть признаком серьезного заболевания, напоминают врачи.
В норме организм вырабатывает около 1,5 литров мочи в сутки. Взрослые люди мочатся примерно каждые четыре-шесть часов в течение дня. Ночью мочевой пузырь используется для хранения мочи, поэтому нормой считается сон без пробуждений ради походов в туалет.
Здоровые позывы к мочеиспусканию обычно возникают, когда мочевой пузырь становится заполненным примерно наполовину. Нарушения, затрагивающие их, могут проявляться по-разному.
- Полиурия: выделяется значительно больше 2 литров мочи в сутки.
- Поллакиурия: возникает частое мочеиспускание небольшими порциями.
- Анурия: выделение мочи патологически уменьшается (менее 100 мл в сутки).
- Алгурия: мочеиспускание становится болезненным.
- Никтурия: позывы возникают ночью.
Возможными причинами постоянных позывов к мочеиспусканию могут быть:
- Диабет.
- Воспалительные процессы, отложения камней в органах таза.
- Стресс, волнение.
- У женщин опущение матки , слабость мышц тазового дна, беременность.
- Ургентное недержание.
- Увеличенная простата.
- Заболевания почек.
- Опухоль мочевого пузыря.
- Инфекция мочевого пузыря: для нее типичны болезненное опорожнение пузыря и жжение при выделении мочи.
- Воспаление почечной лоханки: также наблюдаются высокая температура, общее недомогание, боли в боку и спине.
- Воспаление предстательной железы: ему свойственны высокая температура и постоянное чувство давления
- Сердечная недостаточность: при слабом сердце вода скапливается в организме на протяжении дня и выделяется ночью.
- Сахарный диабет: никтурия считается одним из говорящих признаков заболевания.
- Проблемы с простатой.
- Гормональный дисбаланс в организме.
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