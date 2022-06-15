Снова запор? Эксперт называет причины, о которых многие не знают
В некоторых случаях к запору может приводить употребление молочных продуктов, говорит диетолог Василиса Пономарева.
Запор является одной из самых распространенных проблем с пищеварением, он диагностируется, если кишечник человека опорожняется реже трех раз в неделю. Возникновению этой проблемы нередко способствуют привычки самих людей. Экспертом были названы причины запора, о которых многие не знают.
Обработанные продукты. Продукты глубокой промышленной переработки, готовые к употреблению, частот содержат много жира, что замедляет пищеварение и способствует запорам, говорит диетолог. Также такая еда богата фруктанами – углеводами, которые увеличивают срок хранения упакованных продуктов, но негативно влияют на естественные процессы пищеварения, поскольку в кишечнике нет ферментов, необходимых для их расщепления.
Алкоголь. Употребление алкоголя ингибирует антидиуретический гормон и при этом вызывает диурез или мочеиспускание, что способствует обезвоживанию, усугубляющему симптомы запора. Одно из ключевых условий профилактики запоров – это достаточное ежедневное потребление жидкости, подчеркивает Пономарева.
Молочные продукты. Коровье молоко, мороженое, сливки, сыры, творог могут отличаться высоким содержанием лактозы, молочного сахара. Если с возрастом организм человека перестает выделять нужное количество ферментов для его расщепления, может возникать непереносимость молочных продуктов, в том числе проявляющаяся таким симптомом как запор.
Недостаток движения. Низкий уровень физической активности усиливает склонность к запорам, поскольку в этом случае уменьшается приток крови к кишечнику и ослабевает его перистальтика.
Железо и кальций. В том случае, когда принимаются добавки железа и кальция, употребляется большое количество содержащих их продуктов, также может возникать запор. По словам эксперта, эти минеральные вещества могут замедлять сокращения желудочно-кишечного тракта, нужные для транзита переваренных масс.
Анальгетики и слабительные. Многие люди принимают безрецептурные болеутоляющие, не зная, что эти препараты могут вызывать затруднения с дефекацией. Эти же проблемы вызывает и привычка полагаться при каждом затруднительном случае на стимулирующие слабительные средства – привыкнув к их действию, толстая кишка может потерять способность сокращаться сама по себе.
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