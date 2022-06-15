5 запахов тела, которые медики советуют не игнорировать

«Если вы случайно поцарапаете пораженную ногу, а затем коснетесь другой части тела, то грибок может распространиться на другие части тела, например, проникнуть в пах или подмышку. Это также может вызвать появление особенно неприятного запаха в этих областях», - говорит врач-дерматокосметолог Григорий Гольдин.

Вот пять распространенных запахов тела, которые по мнению медиков могут сигнализировать о серьезной проблеме и не должны игнорироваться.Одним из опасных осложнений диабета является состояние, называемое диабетическим кетоацидозом, которое возникает, когда в организме заканчивается инсулин и резко повышается уровень сахара в крови. Данным нарушением чаще страдают люди с диабетом 1 типа, чем люди с диабетом 2 типа.Повышение уровня сахара означает, что инсулин не доставляет этот сахар в клетки, которые бы перерабатывали его, давая организму энергию, необходимую для нормального функционирования. Не получая эту энергию, тело начинает расщеплять в качестве топлива жирные кислоты, и это способствует накоплению в крови кислотных химических веществ кетонов. Одним из них является ацетон, который придает запаху изо рта фруктовый аромат.Диабетический кетоацидоз часто сочетается с другими симптомами диабета, такими как усталость, затуманенное зрение, необъяснимая потеря веса, сухость во рту. Если вы заметили фруктовый запах изо рта вместе с любым из этих симптомов, обратитесь к врачам – без контроля и коррекции данное нарушение может вести к опасным для жизни состояниям.Причиной стойкого «аромата», исходящего от ног, может быть грибковая инфекция, и игнорировать это не стоит. Если вы заметили сухую, шелушащуюся кожу вокруг пальцев ног, покраснение и волдыри, возможен микоз. Неприятный запах от ног вызывается сочетанием бактерий и грибков, разрушающих кожу и поражающих перепонки пальцев.Усиление неприятного запаха фекалий может быть симптомом непереносимости лактозы – сахара, содержащегося в молочных продуктах. Она возникает из-за того, что тонкий кишечник не производит достаточного количества фермента лактазы, позволяющего переваривать лактозу. Статистически около 65 процентов взрослых людей сталкиваются в какой-то момент с неперевариванием молочных продуктов. Их реакции могут варьироваться – они включают болезненные спазмы желудка, тошноту, диарею, вздутие, повышенный метеоризм, ухудшение запаха газов и стула.Если ваши газы или фекалии начинают пахнуть особенно резко после того, как вы выпили лишь немного молока, следует обратиться к врачу, обследоваться на наличие болезни Крона, других проблем с кишечником.Медики предупреждают: инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут приводить к резкому, почти химическому запаху мочи – это становится результатом размножения в них бактерии, чаще всего кишечной палочки, способной проникать в мочевой пузырь.ИМП чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, что связано с особенностями физиологии.Крайне неприятный запах утреннего дыхания после пробуждения медики также советуют не игнорировать. Подобный симптомом, по их словам, может проявляться невыявленное апноэ во сне – расстройство, которое характеризуется остановками дыхания время во время сна. Апноэ содействует чрезмерному храпу, заставляя человека дышать через рот, что создает проблему пересыхания слизистых – она и вызывает усиление неприятного запаха изо рта, так как позволяет легче размножаться бактериям, выделяющим сернистый газ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким причинам возникает шум только в одном ухе.