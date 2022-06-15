Врач Ирышкин: недостаток воды в организме чреват опасными для жизни последствиями
Эндокринолог Олег Ирышкин напомнил, что одним из наиболее опасных последствий недостатка воды в организме является образование тромбов.
Врач проинформировал в интервью, что с возрастом чувствительность организма к дефициту воды снижается, и после 65 лет нужно особенно тщательно следить за тем, сколько жидкости потребляется за день. Ирышкин заметил, что недостаток воды в организме чреват опасными для жизни последствиями, включая тромбы, сердечные приступы, инсульт.
«В молодом возрасте мы хорошо чувствуем недостаток воды в организме, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем этот дефицит. Недостаточное количество воды в организме приводит к обезвоживанию, что создает риск повышенного тромбообразования, увеличивая риск развития инфаркта и инсульта», - объяснил Олег Ирышкин.
Медик перечислил симптомы, которые могут говорить об опасном недостатке влаги в теле.
- Быстро возникающая усталость.
- Общая слабость или недомогание.
- Головная боль, головокружение.
- Потемневшая моча.
Любителям кофе Ирышкин посоветовал пить воду после каждой порции напитка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания указывает сухость во рту.
Олег Ирышкин
Здоровье
врач диетолог-эндокринолог
Оставить комментарий