Врач Ирышкин: недостаток воды в организме чреват опасными для жизни последствиями

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плохое самочувствие

Эндокринолог Олег Ирышкин напомнил, что одним из наиболее опасных последствий недостатка воды в организме является образование тромбов.

Врач проинформировал в интервью, что с возрастом чувствительность организма к дефициту воды снижается, и после 65 лет нужно особенно тщательно следить за тем, сколько жидкости потребляется за день. Ирышкин заметил, что недостаток воды в организме чреват опасными для жизни последствиями, включая тромбы, сердечные приступы, инсульт.

«В молодом возрасте мы хорошо чувствуем недостаток воды в организме, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем этот дефицит. Недостаточное количество воды в организме приводит к обезвоживанию, что создает риск повышенного тромбообразования, увеличивая риск развития инфаркта и инсульта», - объяснил Олег Ирышкин.

Медик перечислил симптомы, которые могут говорить об опасном недостатке влаги в теле.
  • Быстро возникающая усталость.
  • Общая слабость или недомогание.
  • Головная боль, головокружение.
  • Потемневшая моча.
Эксперт добавил, что восполнять баланс воды можно любыми напитками, однако полезнее всего употреблять жидкости, не содержащие сахара. Соки и другие сладкие на вкус напитки способствуют сразу очень значительному повышению уровня сахар в крови – особенно, если употребляются на голодный желудок.

Любителям кофе Ирышкин посоветовал пить воду после каждой порции напитка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания указывает сухость во рту.
Олег Ирышкин
Олег Ирышкин
Здоровье
врач диетолог-эндокринолог
Теги : вода, опасность для здоровья, Олег Ирышкин