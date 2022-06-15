Врач Ирышкин: недостаток воды в организме чреват опасными для жизни последствиями

«В молодом возрасте мы хорошо чувствуем недостаток воды в организме, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем этот дефицит. Недостаточное количество воды в организме приводит к обезвоживанию, что создает риск повышенного тромбообразования, увеличивая риск развития инфаркта и инсульта», - объяснил Олег Ирышкин.

Быстро возникающая усталость.

Общая слабость или недомогание.

Головная боль, головокружение.

Потемневшая моча.