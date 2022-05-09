Пить или есть? Врач перечислил признаки нехватки воды в организме

«Сухость во рту не единственный признак жажды. Жажда — это недостаток свободной воды в организме. Иссушенные клетки заставляют мозг подавать сигнал жажды», — отмечает эксперт.

Поддерживать водный баланс в организме крайне важно. Постоянная нехватка воды может стать пусковым механизмом для развития целого ряда отклонений и заболеваний.Распознать дефицит воды в организме можно по цвету мочи. Светлая моча почти без цвета говорит о том, что свободной воды достаточно. Соответственно, при дефиците моча более темная.Ярко-желтая моча — признак того, что воды поступает мало, почки в этом случае серьезно напрягаются, чтобы выводить накопившиеся токсины.Еще более тревожный сигнал — ярко-оранжевая моча. Это значит, что организм на грани обезвоживания. Нужно срочно увеличивать дневной объем потребляемой жидкости и именно чистой воды.О нехватке воды также свидетельствуют постоянная вялость, апатия, раздражительность, головные боли и сухость во рту.