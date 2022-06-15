Как не перепутать кариес с гипоплазией эмали?

«При гипоплазии зубы выглядят неоднородными по цвету и даже странными по форме, они могут быть и в белых пятнышках, и в темную полосочку, и в бороздки с волнами. Местами белые, местами коричневатые», — говорит эксперт.

«При тяжелых формах, когда эмаль не справляется со своей прямой функцией защиты, прибегаем к терапевтическому лечению. Тяжелое течение встречается крайне редко».

Часто эта проблема встречается именно у детей. И перепутать один диагноз с другим очень легко.Что такое гипоплазия? Это заболевание, связанное с развитием эмали. Предпосылки для патологии могут появиться еще во время беременности, когда женщина только вынашивает плод. Поэтому можем сделать вывод, что кариес тут не причем и к появлению данного дефекта кариес отношения точно не имеет.Что же тогда может спровоцировать гипоплазию? Факторов много. Это и инфекционные заболевания, которыми болела женщина в период вынашивания ребенка; тяжелый токсикоз; сложные роды; курение и алкоголь; несовпадение резус-фактора крови матери и ребенка; дефицит витаминов и минералов в организме матери; прием антибиотиков.Гипоплазия опасна тем, что если ее не лечить, зуб со временем может просто стереться под корень, потому что эта патология по сути лишает его внешней защитной оболочки.Возможно ли эту патологию вылечить? При легких формах поможет реминерализация эмали (компенсация дефицитов минералов).Однако игнорировать патологию все же не стоит. Запущенные случаи могут привести к стиранию и смещению зубов, появлению свищей. Все это сопровождается сильными болезненными ощущениями. Также могут пострадать здоровые, рядом стоящие зубы.⠀