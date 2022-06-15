Что такое реакция Герксхаймера и как на нее отвечать?

«Реакция Герксхаймера является краткосрочной — от нескольких дней до нескольких недель. Это реакция на детоксикацию в организме», — говорит эксперт.

«У меня масса примеров, когда начинают принимать комплексы витаминов и начинается небольшое обострение, так как организм начинает выводить все залежи за долгие годы всяких гадостей наружу из организма».

С реакцией Герксхаймера, наверняка, хотя бы раз сталкивались те, кто ведет здоровый образ жизни и пытается всячески улучшить свое самочувствие. Это, образно говоря, временный откат назад или обострение болезни перед стабильным улучшением состояния здоровья.Она может возникнуть, когда мы начинаем чистить организм, восполнять дефициты витаминов и минералов. При этом у человека могут начаться симптомы, напоминающие грипп (боль в мышцах и суставах, головная боль, неприятные ощущения в горле, повышение температуры).У кого-то реакция больше напоминает аллергическую, появляется сыпь на коже.Эксперт отмечает, что это совершенно нормально. Такая реакция говорит о том, что, во-первых, витаминные комплексы работают, во-вторых, патогенная микрофлора, живущая внутри вас, начала погибать.Что делать в такой ситуации? Ни в коем случае не прекращать прием витаминных комплексов! Можно временно уменьшить дозировку, потом постепенно ее наращивая. А также увеличить объем ежедневно выпиваемой воды (8-12 стаканов).В период обострения доктор рекомендует снизить физические нагрузки. Кроме того, нужно откорректировать питание: убираем сахар, углеводы, алкоголь, молочные продукты. Чтобы ускорить выведение токсинов и помочь организму, можно делать очистительные клизмы.И самое главное — если реакция Герксхаймера началась, пройдите этот путь до конца, не сворачивая. Результаты будут полностью оправданы и порадуют вас.