Названы отличительные особенности псевдоаллергии
Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как отличить истинную аллергию от ложной.
Врач объяснила: псевдоаллергия или пищевая непереносимость, в отличии от истинной, возникает не всегда, зависит от количество употребленного раздражителя и имеет накопительный эффект.
Возникнуть такая реакция может по двум причинам:
- как реакция на красители, консерванты, эмульгаторы, загустители и другие добавки в продуктах питания;
- неудовлетворительное состояние ЖКТ (часто — заболевания кишечника и выводящих органов), повышенная чувствительность к гистамину.
«Если съесть килограмм мандаринов/клубники, то у любого здорового человека проявятся признаки псевдоаллергии (кожные симптомы, зуд, ринит). При истинной аллергии процесс дозонезависимый, то есть достаточно одной молекулы аллергена, чтобы реакция запустилась на полную», — добавила эксперт.
Кроме того, она подчеркнула, что истинную аллергию можно выявить с помощью тестов, ложную — нет.
Диляра Лебедева
Здоровье
Эндокринолог
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