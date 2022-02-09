Названы отличительные особенности псевдоаллергии

как реакция на красители, консерванты, эмульгаторы, загустители и другие добавки в продуктах питания;

неудовлетворительное состояние ЖКТ (часто — заболевания кишечника и выводящих органов), повышенная чувствительность к гистамину.

«Если съесть килограмм мандаринов/клубники, то у любого здорового человека проявятся признаки псевдоаллергии (кожные симптомы, зуд, ринит). При истинной аллергии процесс дозонезависимый, то есть достаточно одной молекулы аллергена, чтобы реакция запустилась на полную», — добавила эксперт.

Врач объяснила: псевдоаллергия или пищевая непереносимость, в отличии от истинной, возникает не всегда, зависит от количество употребленного раздражителя и имеет накопительный эффект.Возникнуть такая реакция может по двум причинам:Отличительной особенностью псевдоаллергии выступает запоздалая реакция организма: при истинной аллергии, она возникает в промежутке от нескольких минут до суток после контакта с аллергеном, а при ложной — спустя несколько дней.Кроме того, она подчеркнула, что истинную аллергию можно выявить с помощью тестов, ложную — нет.