5 пристрастий в еде, которые говорят о ваших проблемах со здоровьем: диетолог
Некоторые пристрастия в еде действительно сигнализируют о проблемах со здоровьем, подтверждает диетолог Василиса Пономарева.
Существует распространенное мнение, что тяга к той или иной еде является результатом нехватки питательных веществ. По словам Пономаревой, частой причиной каких-то пищевых пристрастий становится однообразный, обеденный витаминами и минералами рацион или определенное эмоциональное состояние человека. В частности, предпочтительной становится еда, которая высвобождает в мозгу химические вещества, вызывающие хорошее самочувствие, ослабляющие давление стресса.
«Тем не менее, есть некоторые пристрастия в еде, которые действительно сигнализируют о проблемах со здоровьем», - говорит Пономарева.
Потребность в питье. Жажда является ранним симптомом диабета, и это не просто желание попить. При диабете жажда может стать неутолимой – человек не может успокоиться, даже выпив достаточно жидкости, и все это сочетается с чрезмерным мочеиспусканием.
Тяга к соленому. Нужно обратиться к врачу, если появилась новая, постоянная, выраженная тяга к соленой пище – такое пристрастие может быть признаком болезни Аддисона, характеризующейся нарушением работы надпочечников, ответственных за выработку гормонов. При отсутствии лечения болезнь Аддисона может привести к такому падению артериального давления, которое может оказаться опасно низким для жизни.
Пристрастие к несъедобным вещам. Желание грызть мел, лед, глину, побелку стен, поедать другие, не имеющие питательной ценности вещи, – это явление, известное как пикацизм. Ученые не до конца понимают эту тягу, но некоторые исследования связывают ее с недостаточным поступлением в организм железа, развитием анемии.
Зависимость от шоколада. Есть много причин любви к шоколаду, но одна из них может заключаться в том, что телу не хватает магния – минерала, ответственного практически за каждую ткань и физическую функцию в нем. Шоколад – щедрый источник магния, а повышенная тяга организма к нему объясняется содержанием сахара и кофеина, вызывающих привыкание.
Кроме того, одержимость шоколадом также может быть связана с недостатком витаминов группы В.
Желание картошки фри или другой жирной еды. Подобное пристрастие – один их сигналов того, что организм не получает достаточно жирных кислот. Вот почему важно употреблять здоровые пищевые источники жира. Он нужен телу в определенном количестве для осуществления ряда функций – например, производства гормонов, усвоения витаминов. Необходимо потреблять адекватное количество жира, прежде всего, в виде омега-3.
В целом, констатирует диетолог, обострившаяся тяга к какой-то определенной еде – это всегда повод присмотреться и понаблюдать, нет ли и других изменений с организмом. Заметив и другие симптомы, лучше поговорить о них с врачом.
«Вы лучше всех знаете свое тело. Если думаете, что происходит что-то необычное, запишись на прием».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким причинам приходится всегда просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет помочиться.
Оставить комментарий