Причины, по которым вам всегда нужно в туалет посреди ночи
Необходимость мочиться посреди ночи, прерывающая сон, является скорее проблемой, чем естественным явлением: какие же причины могут ее вызывать?
Вы пьете слишком много воды перед сном. Некоторые люди не осознают, сколько воды они выпивают за несколько часов до сна, и как эта жидкость может нарушить их ночной отдых. Пить воду лучше прекращать за два часа до сна, а перед засыпанием стоит сходить в туалет. Если, следуя этим правилам, вы все равно просыпаетесь среди ночи, чтобы помочиться, – поговорите с врачом.
Употребляете алкоголь или кофеин незадолго до сна. Они стимулируют диурез, избыточное выделение мочи. От кофеина, включая чай, лучше отказаться совсем к 18:00, от алкоголя – минимум за три часа до сна.
У вас инфекция. Инфекция мочевыводящих путей является одной из частых причин ночных пробуждений у женщин. Само мочеиспускание может сопровождаться дискомфортом, жжением, выделением слизи. У мужчин инфекция мочевыводящих путей статистически встречается гораздо реже, но если она возникает, то тоже заставляет мчаться в туалет посреди ночи
Отек конечностей. Задержка жидкости в нижней части тела тоже может привести к тому, что вы будете мочиться ночью. Если ноги отекают к вечеру, то ночное мочеиспускание станет для организма способом вывести эту жидкость из конечностей. Почему отекают – другой вопрос. Причины могут быт разные, включая проблемы с сердцем, сердечную недостаточность, тромбы.
У вас предиабет или диабет. В случае данных состояний тело увеличивает выработку мочи, чтобы избавиться от лишнего сахара в крови. Диабетики и предиабетики нередко просыпаются ночью, чтобы помочиться.
У вас ЗППП. Некоторые венерические заболевания (гонорея, хламидиоз) тоже могут вызывать частое мочеиспускание. Их характерный признак – ощущение жжения во время выделения мочи.
Увеличенные матка или яичники у женщин. Если органы слишком крупные, они могут давить на мочевой пузырь и заставлять постоянно мочиться. Увеличение матка или яичников может произойти из-за широкого спектра состояний, включая полипы матки, кисты яичников, рак матки и яичников.
Смещение мочевого пузыря. У женщин после родов нередко происходит ослабление тазового дна, поддерживающего мочевой пузырь. В результате тот начинает смещаться, опускаться. Возможно такое положение, в котором пузырь начинает ощущать давление, и потому чаще сигналит о необходимости мочиться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сон, при котором в спальню проникает свет, очень вреден для здоровья.
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