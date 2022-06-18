Терапевт Морошкина: изменения с пальцами рук и ног предупреждают о болезнях

«Еще одним тревожным симптомом являются не заживающие неделями мелкие ранки, снижение чувствительности в пальцах. В этом случае велика вероятность проблем с нервной системой, а также нарушения кровоснабжения», - дополнила терапевт.

«Боль, снижение чувствительности пальцев и темные полоски на ногтях могут скрывать за собой тяжелые недуги. Если вы не можете объяснить, с чем связано их возникновение, и накануне не получали травм – обратитесь к врачу», - дала совет Морошкина.