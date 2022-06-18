Терапевт Морошкина: изменения с пальцами рук и ног предупреждают о болезнях
В некоторых случаях по состоянию пальцев рук и ног можно достаточно точно определить наличие болезней, в частности, артрита или сахарного диабета, а также проблем с щитовидной железой, сообщила терапевт Елена Морошкина.
Врач поделилась в интервью, что изменившаяся форма пальцев, а также появление болезненных ощущений в них, проблемы с состоянием ногтей могут оказаться «тревожным звоночком», указывающим на возможную болезнь.
В частности, боль в пальцах конечностей может вызываться артритом, артрозом, подагрой, остеомиелитом, заметила Морошкина.
«Еще одним тревожным симптомом являются не заживающие неделями мелкие ранки, снижение чувствительности в пальцах. В этом случае велика вероятность проблем с нервной системой, а также нарушения кровоснабжения», - дополнила терапевт.
По словам эксперта, названные симптомы могут быть связаны с развитием различных невропатий, варикоза, атеросклероза сосудов, ревматоидного артрита, других опасных недугов. Например, подобными изменениями проявляются болезни щитовидной железы, сахарный диабет.
Внезапное утолщение пальцев, уплотнение их суставов – это тоже потенциально опасное изменение, которое может указывать на артрит, псориаз, патологии дыхательной системы, нарушения сердечно-сосудистой системы, проблемы с пищеварением. В некоторых случаях утолщение кончиков пальцев говорит о развитии рака.
Также злокачественным симптомом может оказаться изменение в состоянии ногтей – на них может появиться синяк, темная полоска. Болезни легких, кишечника тоже сказываются на здоровье ногтей, констатировала медик.
«Боль, снижение чувствительности пальцев и темные полоски на ногтях могут скрывать за собой тяжелые недуги. Если вы не можете объяснить, с чем связано их возникновение, и накануне не получали травм – обратитесь к врачу», - дала совет Морошкина.
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Елена Морошкина
Здоровье
врача-терапевт, гастроэнтеролог
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