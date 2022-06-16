Врач Юзуп объяснила, как по внешнему виду можно узнать проблемы с почками
Отеки, чрезмерная сухость кожи, выраженная синева под глазами названы врачом Ириной Юзуп в числе признаков больных почек, проявляющихся во внешнем облике.
Медик Ирина Юзуп объяснила в интервью, как по внешнему виду можно узнать проблемы с почками. Говоря об отеках как возможном признаке, специалист уточнила:
«Проблемы с почками проявляются на лице отечностью нижних век».
Также Юзуп проинформировала, что на почечную недостаточность может указывать посинение кож под глазами – «в особенности после пробуждения».
Кроме того, о плохом состоянии почек говорит чрезмерная сухость кожи.
Эксперт добавила, что узнать об имеющихся проблемах с почками можно и по изменениям с языком. То, как меняется его цвет, появление налета, отек или гладкость – специалисту это может сообщить о многом. Если какие-то негативные изменения или симптомы затрагивают корень языка, то возможны проблемы с мочевыводящей системой, почками.
Юзуп посоветовала при появлении необычных или беспокоящих симптомов обращаться к врачу, только он должен определяться с причиной недомогания и ее терапией. К примеру, отеки век, лица могут возникать не только из-за почечных нарушений, возможны и другие патологии, специалисты смогут их конкретизировать.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие типы боли могут указывать на опухоль в кишечнике.
Ирина Юзуп
Здоровье
врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук
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