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Состояние рук говорит о проблемах со здоровьем

состояние рук

Хруст в суставах, покраснение кончиков пальцев, желтизна ладоней или изменения в состоянии ногтей. По словам специалистов, состояние рук в тот или иной момент жизни может выдавать разные проблемы со здоровьем.

Красные кончики пальцев. Это может быть знаком проблем с пищеварительной системой.

Хруст в суставах. При распухших и болезненных суставах хруст может указывать на артрит. Если явных болезненных признаков нет, возможно, человек страдает от дефицита кальция.

Онемение пальцев. Онемение в больших пальцах – возможный сигнал о проблемах с дыхательной системой, в мизинцах – об ослаблении сердечно-сосудистой системы.

Холодные руки. Постоянно холодные конечности могут говорить о плохой проводимости периферических сосудов или о нехватке никотиновой кислоты.

Влажные руки. Это может быть симптомом эндокринных нарушений, например, заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета.

Углубления на ногтях. Множество мелких углублений на ногтевых пластинах – возможный признак псориаза, артрита или экземы.

Красные ладони. Они часто указывают на аллергию, но так же могут быть отражением проблем с печенью, в том числе гепатита, об этом сообщается на портале Рамблер/доктор.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие 6 сигналов организма могут предупреждать об опасных для жизни нарушениях.
Теги : руки

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