Диабет: 3 вида рыбы повышают риск на 36% — врач Захарова

"Было показано, что морепродукты повышают риск развития диабета 2 типа. В частности, исследование показало, что этот эффект не наблюдался у белой и жирной рыбы, которая может обеспечить защиту от диабета 2 типа", - говорит Захарова.

"Ученые обнаружили, что у мужчин и женщин, которые ели одинаковое количество рыбы и морепродуктов, в первую очередь креветок, крабов и мидий, риск развития диабета 2 типа был примерно на 36 процентов выше. Моллюски, такие как креветки и жирная белая рыба, содержат высокий уровень холестерина. Если вы потребляете их чрезмерно, уровень холестерина может резко возрасти и напрямую повлиять на уровень сахара в крови".