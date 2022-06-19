Диабет: 3 вида рыбы повышают риск на 36% — врач Захарова
Удивительный вывод, появившийся в результате исследований за эти годы, заключается в том, что три вида рыбы повышают риск развития диабета на ошеломляющие 36 процентов. Врач общей практике Татьяна Захарова объяснила специально для МедикФорум этот эффект.
Однако было показано, что кажущиеся здоровыми решения подвергают часть людей риску развития диабета 2 типа.
"Было показано, что морепродукты повышают риск развития диабета 2 типа. В частности, исследование показало, что этот эффект не наблюдался у белой и жирной рыбы, которая может обеспечить защиту от диабета 2 типа", - говорит Захарова.Снижение риска развития диабета 2 типа примерно на 25 процентов среди мужчин и женщин, которые сообщали о том, что каждую неделю ели одну или более порций белой или жирной рыбы, а не меньше.
"Ученые обнаружили, что у мужчин и женщин, которые ели одинаковое количество рыбы и морепродуктов, в первую очередь креветок, крабов и мидий, риск развития диабета 2 типа был примерно на 36 процентов выше. Моллюски, такие как креветки и жирная белая рыба, содержат высокий уровень холестерина. Если вы потребляете их чрезмерно, уровень холестерина может резко возрасти и напрямую повлиять на уровень сахара в крови".
Это может привести к развитию других хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания.
Связь между потреблением моллюсков и риском развития диабета требует дальнейших исследований в других группах населения. Также стоит отметить, что рыба является хорошим источником белка, который обеспечивает часть ваших потребностей в энергии, а омега-3 может помочь вашему сердцу.
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