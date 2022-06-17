Врачи рассказали о свойстве смородины защищать от болезней сердца и рака

«Антоцианы черной смородины уничтожают раковые клетки, которые образуются из-за свободных радикалов – последние вылавливаются ими и обезвреживаются», - сообщил доктор Гандельман.

«В черной смородине содержатся три суточные дозы витамина C», - рассказала Елена Малышева вместе с коллегами.