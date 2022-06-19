Врач Мясников: в каких случаях покрасневший глаз требует обращении за помощью?
В том случае, когда помимо покраснения с глазом наблюдаются другие проблемы, следует насторожиться, поскольку за этим могут скрывать потенциально опасные нарушения, требующие обращения за помощью.
Известный российский врач Александр Мясников рассказал о тех случаях, когда покрасневший глаз должен осматриваться медиками.
В частности, обратиться за медпомощью следует, когда глаз не только краснеет, но и теряет способность нормально видеть – не важно, болит он или нет.
«Если вы перестали видеть или видите плохо, возможно, произошло кровоизлияние, которое затронуло структуры, мешающие проникновению света, а это может быть опасно», - заметил доктор Мясников.
Еще один случай, когда покрасневший глаз нуждается в том, чтобы показаться врачу, – это невозможность держать его открытым (из-за неприятных ощущений, болезненности).
«Если вам больно держать глаз открытым, может быть повреждена роговица, и идет острый инфекционный процесс или инфекционно-аллергический. Это то, что требует немедленного лечения», – подчеркнул Александр Мясников.
Также он посоветовал обращаться за медицинской помощью в том случае, когда покраснение глаза сопровождается светобоязнью. Эксперт добавил, что проблемами с глазами могут проявляться заболевания внутренних органов, включая сердце, кишечник, печень.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в груди может возникать как симптом разных заболеваний.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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