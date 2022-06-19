Врач Мясников: в каких случаях покрасневший глаз требует обращении за помощью?

«Если вы перестали видеть или видите плохо, возможно, произошло кровоизлияние, которое затронуло структуры, мешающие проникновению света, а это может быть опасно», - заметил доктор Мясников.

«Если вам больно держать глаз открытым, может быть повреждена роговица, и идет острый инфекционный процесс или инфекционно-аллергический. Это то, что требует немедленного лечения», – подчеркнул Александр Мясников.