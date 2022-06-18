Врач Драпкина: боль в груди может вызываться разными заболеваниями
В интервью доктора медицинских наук Оксаны Драпкиной прозвучали объяснения по поводу возможных причин болевых ощущений в груди – вызывать их могут разные заболевания, напомнила врач.
Оксана Драпкина проинформировала, что боль в груди может быть симптомом патологии сердца и сосудов, включая сердечный приступ.
«При инфаркте миокарда возникает сильная давящая или жгучая боль за грудиной. Может отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, в подложечную область. Также у пациентов часто встречаются потливость, тошнота, рвота, страх смерти», - уточнила врач.
Медик добавила, что при различных сердечных нарушениях (перикардите, миокардите, стенокардии) тоже ощущается боль в грудине. Ее дополнительно могут сопровождать другие симптомы – например, одышка, усиление болевых ощущений при вдохе, быстрое утомление, состояние лихорадки. В некоторых случаях дискомфорт и боль в груди сигналят о состоянии, требующем врачебном помощи.
Когда нужно вызывать скорую помощь?
- Возникает внезапная и резкая загрудинная боль.
- Боль в грудине отдает в левую руку, под лопатку, в челюсть.
- Боль сопровождается одышкой, ощущением нехватки воздуха и возникает после периода отдыха или неподвижности.
- Помимо боли в груди ощущаются также тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, дурнота, спутанность сознания, потливость, а внешне можно заметить посиневшие губы и кожу.
В целом легочные заболевания вплоть до рака имеют тенденцию проявляться болями в грудине, но обычно этот признак идет в букете – наблюдаются также стойкий кашель, колебания температуры, следы крови в мокроте, необычайно сильная усталость.
Болью в грудине могут заявлять о себе и болезни пищеварительной системы – обычно она бывает связана с поражением пищевода желудочной кислотой. Боль часто ощущается как жжение и дополняется отрыжкой, кислым привкусом, трудностями с глотанием.
«Другой причиной боли в груди может оказаться паническая атака до герпеса. Другие ее симптомы: чувство страха, сильное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение», - добавила Оксана Драпкина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенные изменения с пальцами рук и ног могут предупреждать о развитии болезней.
Оксана Драпкина
Здоровье
заведующая кафедрой, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук
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