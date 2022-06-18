Врач Драпкина: боль в груди может вызываться разными заболеваниями

«При инфаркте миокарда возникает сильная давящая или жгучая боль за грудиной. Может отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, в подложечную область. Также у пациентов часто встречаются потливость, тошнота, рвота, страх смерти», - уточнила врач.

Возникает внезапная и резкая загрудинная боль.

Боль в грудине отдает в левую руку, под лопатку, в челюсть.

Боль сопровождается одышкой, ощущением нехватки воздуха и возникает после периода отдыха или неподвижности.

Помимо боли в груди ощущаются также тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, дурнота, спутанность сознания, потливость, а внешне можно заметить посиневшие губы и кожу.

«Другой причиной боли в груди может оказаться паническая атака до герпеса. Другие ее симптомы: чувство страха, сильное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение», - добавила Оксана Драпкина.