Аденоиды у детей: чем они опасны и надо ли их удалять?

«В возрасте от 2 до 7 лет аденоиды обнаруживаются у 40 из 1000 осмотренных детей, то есть частота встречаемости 4%. При этом среди группы часто болеющих детей частота может доходить до 70%», — говорит доктор.

Аденоиды — это хроническое увеличение глоточной миндалины. Заболевания лимфоглоточного кольца занимают первое место по распространенности среди всех лор-заболеваний у детей.Помимо очевидной проблемы с затрудненным носовым дыханием, аденоиды могут сопровождаться снижением памяти, трудностями в учебе. Ребенку бывает сложно уснуть, появляется храп, энурез, невысыпание.Нарушается прикус, форма головы. Появляется постоянная усталость, быстрая утомляемость. Иногда могут иметь место гнусавость, отиты, нарушение слуха, частый насморк, нарушение осанки и даже отставание в развитии.Аденоиды стараются лечить без операции, так как имеются операционные риски, удаление — это снижение защитных функций организма. Кроме того, аденоиды имеют свойство проходить с возрастом.Операция по удалению проводится в случае тяжелого синдрома обструктивного апноэ во время сна, повторяющихся отитов, полного отсутствия носового дыхания.Аденоиды в детском возрасте являются маркером нарушений в области головы и шеи. Как и многие детские проблемы, аденоиды имеют тенденцию к уменьшению или исчезновению с возрастом, а вот нарушения в области головы и шеи остаются. Они могут проявляться в виде головных болей, усталости, нарушения сна, проблем с легкими и сердцем.Остеопатическое лечение направлено на восстановление функциональных взаимосвязей как на уровне горла, так и с другими частями организма.