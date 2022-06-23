Ароматические электронные сигареты уберут с прилавков
Американские регуляторы решили убрать из продажи ароматические электронные сигареты. Пострадал один из самых крупных производителей этой продукции на территории Америки.
Один из популярных производителей электронных сигарет больше не сможет реализовывать свою продукцию на американском рынке после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отказалось одобрить ему разрешение продавать ароматические изделия. Как сообщает местная пресса, FDA официально объявит об этом уже сегодня.
Чтобы ограничить популярность электронных сигарет среди подростков FDA запретила фруктовые ароматизаторы для электронных сигарет, заставив всех их производителей подавать индивидуальные заявки на продажу своих продуктов и на сохранение их на полках. Ожидалось, что та самая компания получит одобрение в самое ближайшее время.
Данный отказ поступил через день после того, как администрация Джо Байдена отложила свои планы по сокращению уровня никотина в сигаретах до того показателя, который не вызывает зависимости. Это должно было стать ещё одним шагом на пути борьбы с курением в США помимо увеличения стоимости сигарет и размещения разного рода страшных картинок на пачках. Пока табачное лобби США успешно этому сопротивляется. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
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