Анемия и гастрит: связь патологий

«Анемия возникает из-за нехватки железа в организме (железодефицитная), витамина В12 и фолиевой кислоты (мегалобластная)», — говорит эксперт.

При анемии в крови резко снижается уровень эритроцитов, показатель гемоглобина также падает. В результате все клетки начинают страдать от нехватки кислорода, они буквально начинают голодать. В результате о полноценной жизнедеятельности органов не может быть и речи.Казалось бы, причем тут желудок? Но связь между этими заболеваниями прямая. Состояние ЖКТ напрямую зависит от анемии. Ведь от функций желудка и его состояния напрямую зависит качество всасывания железа и В12.Соляная кислота, находящаяся в желудке, помогает превратить ионы трехвалентного железа в двухвалентное.Одной из причин железодефицитной анемии часто является атрофический гастрит. При этой патологии железо просто не может нормально усвоиться, даже если поступает в организм в необходимом количестве.Поэтому если у вас низкий гемоглобин или уже диагностирована анемия, обязательно проверьте желудок и исключите фактор гастрита. Иначе принимать препараты железа бесполезно - они просто пройдут транзитом и не усвоятся.